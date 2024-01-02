İSKİ'ye Göre hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 2 Ocak 2024 Günü Güncel Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İSKİ Türkiye'de su kesintisi yaşanan ilçeleri önceden uyarmakta ve güncel kesintileri bildirmektedir. Bu şekilde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek de mümkün olur. Peki 2 Ocak 2024'te hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
Son Güncelleme:
Arnavutköy'de Boğazköy İstiklal Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
Beykoz'da Merkez mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
Güngören'de Mehmet Nesih Özmen mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 12.30'a kadar devam edecek.
Sarıyer'de Zekeriyaköy mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.30'a kadar devam edecek.