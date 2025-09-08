İŞKUR İUP ile 2104 personel alınacak: Başvuru kanalları, şartlar ve il il kontenjan
İŞKUR’un İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında; bakanlıklar ve kamu kurumlarında temizlik, bakım ve onarım gibi pozisyonlar için 2104 personel alınacak. Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve İŞKUR e-şube üzerinden yapılıyor.
İUP KAPSAMINDA 2104 PERSONEL ALINACAK
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) yürüttüğü İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde toplam 2104 personel istihdam edilecek. Alımlar temizlik, bakım ve onarım gibi pozisyonları kapsıyor.
HANGİ KURUMLARDA İSTİHDAM OLACAK?
Sağlık Bakanlığı, AFAD, kaymakamlıklar, valilikler, il özel idareleri, üniversiteler, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kamu kurumunda görevlendirme yapılacak.
İL İL KONTENJANLAR
Diyarbakır 246, Hatay 150, İstanbul 485, Kastamonu 15, Kilis 1043, Ordu 105 ve Rize 60 kişilik kontenjan ayrıldı. Bu illerde ikamet eden adaylar başvuru sürelerini kaçırmamalı.
BAŞVURU KANALLARI
Online başvuru öncelikli; telefon ve şube seçenekleri var.
Başvurular e-Devlet, ALO 170 ve İŞKUR e-şube üzerinden yapılabiliyor. Gerekli hallerde İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezleri de başvuru için kullanılabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, son bir ayda sigortalı çalışmamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve hane gelirinin net asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor.
ÖNCELİK VERİLEN ADAYLAR
Kadınlar, engelliler, eski hükümlüler ve terörle mücadelede mağdur olan vatandaşlar başvurularda öncelikli değerlendirilecek.