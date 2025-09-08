İŞKUR İUP ile 2104 personel alınacak: Başvuru kanalları, şartlar ve il il kontenjan

BAŞVURU ŞARTLARI



T.C. vatandaşı olmak, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, son bir ayda sigortalı çalışmamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve hane gelirinin net asgari ücretin iki katını aşmaması gerekiyor.