İSPARK Arızası Zor Anlar Yaşattı! 29 Ekim'de Vatandaşlar Otoparktan Çıkamadı
29 Ekim kutlamaları için sokaklara dökülen İstanbullu gece evlerine dönerken zor anlar yaşadı. İSPARK’ta araç tanıma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle vatandaşlar saatlerce otoparktan çıkamadı. Bir diğer yanda ise metro seferlerinin artırılmaması duraklarda yoğunluk oluşturdu.
Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarına gitmek için İSPARK'ın açık otoparkına araçlarını bırakan vatandaşlar gece zor anlar yaşadı.
Etkinliklerin sona ermesinin ardından araçlarını alan sürücüler, ücret ödemek için otoparkın çıkış kapısına yönelince arıza ile karşılaştılar.
Zeytinburnu'nda, İBB’ye bağlı İSPARK otoparkında plaka tanımlama sistemindeki arıza nedeniyle vatandaşlar uzun süre beklemek zorunda kaldı.
İSPARK’ın hatası nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler kapıların açılmasını istedi. İSPARK görevlisinin ise "Herkes 100 lira versin, bariyeri açayım" sözleri tartışma yarattı.
Binlerce Kişi Duraklarda Yığıldı
Öte yandan etkinliklere toplu taşıma ile giden vatandaşlar etkinlik dönüşünde metro seferlerinin azlığı ile karşılaştı.
Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde metrolar 12 dakika aralıkla gelince duraklarda adeta izdiham yaşandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı