Isparta'da Elma Hasadı Başladı

Isparta’da elma hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin 1 milyon tonun üzerinde olması bekleniyor.

Isparta'da Elma Hasadı Başladı
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Isparta’da olgunlaşan elmalar dalından toplanıyor. Türkiye’deki dört elmadan birinin yetiştiği kentte şimdi hasat zamanı. Bu sene elma üreticisinin yüzü gülüyor. Rekoltenin 1 milyon 250 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Isparta'da Elma Hasadı Başladı

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bölgenin tarım altyapısının güçlü olduğunu söyledi. Isparta’da dikilen elma ağaçları 3 ya da 4 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Elma, yetişmesi, budanması, ilacı ve suyu gibi zor bir süreçten geçiyor sonra sofralarımıza geliyor. Kentte yetişen elmaların birçoğu Uzak Doğu ülkelerine, Rusya'ya, Avrupa'ya, Hindistan'a ve Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# ısparta # elma
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