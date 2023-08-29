Isparta'da yörükler şehre indi! Temsili yörük göçü yapıldı
Asırlar boyu süregelen kültürel geleneklere sahip çıkılıyor. Isparta'da Yörük Türkmen geleneklerini yeni nesillere aktarmak amacıyla temsili Yörük göçü yapıldı. Ortaya renkli görüntüler çıktı.
Yörük Türkmen gelenekleri yaşıyor..
Isparta'da Yörük ve Türkmen geleneklerinin yeni nesillere aktarılması amacıyla kent merkezinde temsili Yörük göçü yapıldı.
"Yörükler Şehre İndi" sloganıyla belediye binası önünden Kirazlıdere mevkisine yürüyüş düzenlendi.
Yürüyüş sonrasında bölgeye kıl çadırlar kuruldu, Türk bayrağı göndere çekildi. Oba ateşi yakıldı.
Isparta Valisi Aydın Baruş, "Kültürel geleneklerimizin gelecek nesillere aktarılması çok önemli" diye konuştu.