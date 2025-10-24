İstanbul akşam saatlerine dikkat! Sarı kod verildi: Sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesi kapıda!

MARMARA:

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

BURSA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.