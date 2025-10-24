İstanbul akşam saatlerine dikkat! Sarı kod verildi: Sel, su baskını, yıldırım ve dolu tehlikesi kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ekim Cuma günü için son hava durumu tahminlerini paylaştı; yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girerken, akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 il için "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.
Son değerlendirmeler ışığında; Marmara Bölgesi, Kıyı Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Uşak ve Elazığ çevrelerinde de sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların genellikle sağanak şeklinde olması öngörülürken, yurdun batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar da görülecek. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise yer yer kar yağışlı bir hava hakim olacak.
MGM, belirli bölgeler için kritik uyarılarda bulundu.
Yağışların; Edremit Körfezi çevresinde etkili olacağı belirtildi. Ayrıca akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da başlayacak yağışların zamanla Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bu nedenle yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Hava sıcaklıklarının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Diğer yerlerde ise sıcaklıkların normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgarın yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Edremit Körfezi çevresi ile akşam saatlerinden itibaren İstanbul ve zamanla Kocaeli, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
BURSA °C, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ÇANAKKALE °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İSTANBUL °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, Cuma öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
EGE:
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin kıyı kesimleri ile Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İZMİR °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
MUĞLA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AKDENİZ:
Bölge genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu.
ANTALYA °C, 24°C: Parçalı ve çok bulutlu.
HATAY °C, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu.
İÇ ANADOLU:
Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinde hafif olmak üzere sağanak yağış geçişleri görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı.
ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı.
KONYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu.
BATI KARADENİZ:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak yağışlı, kıyı kesimlerin ise yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı.
DÜZCE °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİNOP °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ:
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı olması bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu.
RİZE °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yağmurlu, yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu.
SAMSUN °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu.
DOĞU ANADOLU:
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, bölgenin kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.
ERZURUM °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
KARS °C, 16°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı.
MALATYA °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU:
Bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C: Parçalı bulutlu.
GAZİANTEP °C, 25°C: Parçalı bulutlu.
MARDİN °C, 24°C: Parçalı bulutlu.