İstanbul, Ankara, İzmir dahil 26 şehirde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4 Ekim 2025 Cumartesi günü için sağanak yağış uyarısında bulundu. Açıklamaya göre, 26 ilde gök gürültülü sağanak ve yer yer yağmur geçişlerinin etkili olması bekleniyor.
Beklenmedik sağanak yağışların vatandaşları hazırlıksız yakalayabileceğini belirten Meteoroloji, özellikle yolculuk yapacakların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN 26 İL
Meteoroloji’nin tahminine göre 4 Ekim Cumartesi günü yağış beklenen iller şunlar:
Antalya 🌧️
Muğla 🌧️
Burdur 🌧️
Isparta 🌧️
Denizli 🌧️
Aydın 🌧️
İzmir 🌧️
Manisa 🌧️
Afyonkarahisar 🌧️
Ankara 🌧️
Çankırı 🌧️
Eskişehir 🌧️
Kastamonu 🌧️
Karabük 🌧️
Bartın 🌧️
Zonguldak 🌧️
Bolu 🌧️
Düzce 🌧️
Sinop 🌧️
Bursa 🌧️
Balıkesir 🌧️
Çanakkale 🌧️
Edirne 🌧️
Kırklareli 🌧️
Tekirdağ 🌧️
İstanbul 🌧️
Yalova 🌧️