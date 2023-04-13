İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? Yağmurlar barajları doldurdu mu? İşte İSKİ'nin son verileri!
Bu sene yurt genelinde yağışların az olması barajlardaki su seviyelerini kritik seviyelere düşürdü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da merak ediliyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? Detaylar haberimizde...
Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün artarken bunun sonucunda mevsimsel yağışlar azalıyor ve kuraklık da baş göstermeye devam ediyor.
Yağışların azalmasıyla birlikte barajlardaki su seviyeleri de kritik seviyelere düşmüş durumda.
Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.
Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 13 Nisan Perşembe barajlardaki doluluk oranları...