İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilen barajların doluluk oranları her gün yeniden duyurulmaktadır. İSKİ barajlardaki su doluluk oranlarını güncel olarak bildirir. Peki 5 Aralık günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul'da barajlarından hangi barajda ne kadar su kaldığını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bildirmektedir. Bu şekilde İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını öğrenmek mümkündür.
İstanbul'da barajların doluluk oranları %34,47'ye çıktı. Peki 5Aralık'ta hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 43,42
Büyükçekmece Barajı: %21,48
Darlık Barajı: % 21,48
Elmalı Barajı: % 80,04