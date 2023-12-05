İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilen barajların doluluk oranları her gün yeniden duyurulmaktadır. İSKİ barajlardaki su doluluk oranlarını güncel olarak bildirir. Peki 5 Aralık günü İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldı?

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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'da barajlarından hangi barajda ne kadar su kaldığını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi bildirmektedir. Bu şekilde İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını öğrenmek mümkündür. 

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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'da barajların doluluk oranları %34,47'ye çıktı. Peki 5Aralık'ta hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: % 43,42

Büyükçekmece Barajı: %21,48

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İstanbul Barajlarının Doluluk Oranları Kaç Oldu? Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 5 Aralık'ta İSKİ'ye Göre Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 21,48

Elmalı Barajı: % 80,04

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