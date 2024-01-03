İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı?
İstanbul'dan diğer şehirlere giden Yüksek Hızlı Trenler her geçen gün daha a merak ediliyor. Batı'dan Doğu'ya gitmek için tercih edilen Yüksek Hızlı Tren Hattı Batman'da açılıp açılmadığı araştırıldı. Peki, İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İşte yanıtı...
İstanbul'dan Batman'a yolculuk yapmak isteyenlerin en sık araştırdığı konu Yüksek Hızlı Tren seferlerinin olup olmadığı oldu. Yapılan arama motoru araştırmalarında ise İstanbul-Batman arası Yüksek Hızlı Tren açılıp açılmadığı oldu. İşte o merak edilenler...
İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
İstanbul Batman arası maalesef Yüksek Hızlı Tren yok. Ancak tren yolculuğu yapmak isteyenler aslında İstanbul Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren'e binerek Ankara'da ininiz.
Akabinde buradan Batman'a giden Tren'e binerseniz ortalama bir günde gideceğiniz yolu 15 saatte gitmiş olursunuz. Bunun 4 saati İstanbul Ankara arası diğer 11 saati ise Ankara Batman arasıdır.
Ankara Batman asrı tren yolcuğunda ise Doğu ve Güney Doğunun eşsiz güzelliklerini keşfetmiş olursunuz.