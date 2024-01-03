İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı?

İstanbul'dan Batman'a yolculuk yapmak isteyenlerin en sık araştırdığı konu Yüksek Hızlı Tren seferlerinin olup olmadığı oldu. Yapılan arama motoru araştırmalarında ise İstanbul-Batman arası Yüksek Hızlı Tren açılıp açılmadığı oldu. İşte o merak edilenler...