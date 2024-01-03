İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı?

İstanbul'dan diğer şehirlere giden Yüksek Hızlı Trenler her geçen gün daha a merak ediliyor. Batı'dan Doğu'ya gitmek için tercih edilen Yüksek Hızlı Tren Hattı Batman'da açılıp açılmadığı araştırıldı. Peki, İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İşte yanıtı...

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İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı? - Resim: 1

İstanbul'dan Batman'a yolculuk yapmak isteyenlerin en sık araştırdığı konu Yüksek Hızlı Tren seferlerinin olup olmadığı oldu. Yapılan arama motoru araştırmalarında ise İstanbul-Batman arası Yüksek Hızlı Tren açılıp açılmadığı oldu. İşte o merak edilenler...

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İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı? - Resim: 2

İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?

İstanbul Batman arası maalesef Yüksek Hızlı Tren yok. Ancak tren yolculuğu yapmak isteyenler aslında İstanbul Ankara arasındaki Yüksek Hızlı Tren'e binerek Ankara'da ininiz. 

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İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı? - Resim: 3

Akabinde buradan Batman'a giden Tren'e binerseniz ortalama bir günde gideceğiniz yolu 15 saatte gitmiş olursunuz. Bunun 4 saati İstanbul Ankara arası diğer 11 saati ise Ankara Batman arasıdır. 

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İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? İstanbul-Batman Arası Yüksek Hızlı Tren Açılacak Mı? - Resim: 4

Ankara Batman asrı tren yolcuğunda ise Doğu ve Güney Doğunun eşsiz güzelliklerini keşfetmiş olursunuz. 

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