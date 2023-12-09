İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? Bursa-İstanbul Arası Hızlı Tren Durakları Nerelerdir?
Türkiye'deki yüksek Hızlı tren hattı İstanbul ve Bursa arasına da yapılıyor. Kötü hava koşullarında iptal olan vapur hatları yerine kullanılacak en hızlı ulaşım ağı olan yüksek hızlı trenler ulaşımı 2,5 saate indirecek. Peki İstanbul Bursa arası yüksek hızlı tren açıldı mı? Duraklar nereler?
2022 yılında temeli atılan İstanbul Bursa arası Yüksek Hızlı tren için nefesler tutuldu. Her kış aylarında Bursa ve İstanbul arası seyahat eden vatandaşlar hava durumu nedeniyle gemilerin iptal durumlarıyla karşı karşıya kalıyordu.
İstanbul-Bursa Arası Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklama ise vatandaşları rahatlattı. Bursa - İstanbul arası yüksek hızlı tren sayesinde ulaşım 2,5 saate düşürülecek. Tren Pendik Marmaray hattına entegre edilerek İstanbul içi ulaşım kolaylığı da sağlanacak.
Geçtiğimiz sene Bursa-Yenişehir-Osmaneli bölümünün üst yapı ve elektromekanik işleri ile Yenişehir-Osmaneli kesiminin altyapı işleri hızlı bir şekilde tamamlanmıştı.
Projenin bu yıl ise yüzde 80'ini neredeyse tamamlanacak yetişirse Bursa İstanbul arası Yüksek hızı tren 2024 yılının sonu ya da 2025 yılının ilk aylarında açılacak.