İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Çerkezköy Trenle Kaç Saat Sürüyor?
Türkiye'deki yüksek hızlı tren ağı giderek artıyor. Bu kez Tekirdağ'a hatta Edirne'ye kadar uzanan yüksek hızlı tren olacak. Ancak hızlı tren direk olarak İstanbul'dan başlamayacak. Peki, İstanbul-Çerkezköy Arası Yüksek Hızlı Tren açıldı mı? İstanbul-Çerkezköy trenle kaç saat sürüyor?
# çerkezköy # istanbul # yüksek hızlı tren # tren
Son Güncelleme:
2019'da yapımına başlanan Kapıkule-Halkalı hızlı tren projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule hattı 2024 yılında açılacak.
Ortalama 1 saat 30 dakika süren bu tren hattına Marmaray'la aktarım yapılacak. Bu tren hattı daha sonra Edirne hatta Balkanlara kadar devam edecek. Ancak Yüksek hızlı tren İstanbul'dan başlamayacak. İlk etapta Çerkezköy'den Kapıkule'ye gidecek. Bu aktarımda ise İstanbul Çerkezköy tren hattını kullanabilirsiniz.
İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Çerkezköy Trenle Kaç Saat Sürüyor?
Şimdiler aktif olan tren hattı ise Halkalıdan aktarma yapılarak Çerkezköy'e geçer.
Yüksek hızlı trenle mesafesi düşecek olan yolculuk aslında böyle de oldukça hoş. Tren yolculuğu sevenler özellikle buna bayılacak.