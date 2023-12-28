İstanbul-Çerkezköy Arası Hızlı Tren Açıldı Mı? İstanbul-Çerkezköy Trenle Kaç Saat Sürüyor?

Ortalama 1 saat 30 dakika süren bu tren hattına Marmaray'la aktarım yapılacak. Bu tren hattı daha sonra Edirne hatta Balkanlara kadar devam edecek. Ancak Yüksek hızlı tren İstanbul'dan başlamayacak. İlk etapta Çerkezköy'den Kapıkule'ye gidecek. Bu aktarımda ise İstanbul Çerkezköy tren hattını kullanabilirsiniz.