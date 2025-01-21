İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu