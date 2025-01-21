İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere 36 ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları:
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Ege’nin güneybatısı ve Antalya’nın batısında sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus etkili olacak.
Hava Sıcaklığı
Doğu bölgelerde mevsim normallerinde,
Diğer bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.
Buzlanma ve Don Olayı
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.
Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.
Rüzgar
Doğu kesimler ve Marmara’nın batısında kuzey yönlü,
Diğer bölgelerde güney yönlü hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji’den UyarılarDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 8°C, 11°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı
HATAY 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA -1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ARTVİN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -17°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -19°C, -2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
VAN -11°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu