İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Ocak tarihli hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul başta olmak üzere 36 ilde kuvvetli sağanak ve kar yağışı etkili olacak. İşte il il hava durumu detayları:

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 1

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinde Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren Ege’nin güneybatısı ve Antalya’nın batısında sağanak yağış bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde ise buzlanma, don, yer yer sis ve pus etkili olacak.

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 2

Hava Sıcaklığı

Doğu bölgelerde mevsim normallerinde,
Diğer bölgelerde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredecek.

Buzlanma ve Don Olayı
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının etkili olması beklendiğinden ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunmalı.


Çığ Tehlikesi
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Bu bölgelerde yaşayanların tedbirli olması gerekiyor.

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 3

Rüzgar
Doğu kesimler ve Marmara’nın batısında kuzey yönlü,
Diğer bölgelerde güney yönlü hafif ve orta kuvvette rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji’den UyarılarDoğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 4

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 5°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 5

Öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MUĞLA 8°C, 11°C
Öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 6

AKDENİZ
Öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 18°C
Öğle saatlerinden sonra batı çevreleri sağanak yağışlı

HATAY 3°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 9°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 7

İÇ ANADOLU


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 0°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 8

BATI KARADENİZ


Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ


Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA -1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

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İstanbul dahil 36 il için kritik hava durumu uyarısı: Geliyor! - Resim: 10

DOĞU ANADOLU


Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -17°C, -1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -19°C, -2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu

VAN -11°C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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il il hava durumu sağanak yağış