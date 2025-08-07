İstanbul depremi için yeni teori: Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı!

Marmara'da beklenen büyük depreme dair tartışmalar sürerken, Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir jeolojik teoriyle gündem yarattı. Bektaş'a göre, deniz altındaki faylar 7’nin altında kalırken, karadaki faylar 7’nin üzerinde depremler üretiyor.

Yağmur Biçen Kaplan
Yayınlanma:
Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer aldığı için sık sık depremlerle sarsılıyor. 6 Şubat 2023’te yaşanan büyük Kahramanmaraş depremleri sonrası gözler Marmara Bölgesi’ne çevrilmişti. Beklenen İstanbul depremine dair uzmanlar arasında görüş ayrılıkları devam ederken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, dikkat çeken bir teori ortaya koydu.

📌 Marmara'daki Faylar Neden 7’nin Altında Kalıyor?

Bektaş’a göre Marmara Denizi’nin altındaki yer kabuğu, karaya göre daha ince ve sıcak. Bu durum, fay hatlarının daha zayıf olmasına neden oluyor. 

Faylar, büyük miktarda enerji biriktirmek yerine, küçük depremlerle bu enerjiyi ‘sürünerek’ boşaltıyor. Bu da Marmara Denizi içindeki fayların genellikle 7 büyüklüğünün altında depremler üretmesine yol açıyor.

Sosyal medya hesabından jeofizik harita da paylaşan Bektaş, kırmızı renkle gösterilen sıcak ve ince manto bölgelerinin, depremlerin şiddetini sınırladığını belirtti.

Öte yandan Marmara çevresindeki kara bölgelerinde yer kabuğu daha kalın ve soğuk. Bu özellik, fayların daha uzun süre enerji biriktirmesine ve bu enerjinin bir anda boşalmasına neden oluyor. Bu da 1999 İzmit Depremi gibi 7’nin üzerinde şiddetli depremleri beraberinde getiriyor.

Bektaş’a göre, 1999 İzmit (Mw 7,4) depremi bu soğuk kara faylarında gerçekleşti. Buna karşılık, 1963 Adalar (Mw 6,3) ve 1935 Marmara Adası (Mw 6,4) depremleri denizdeki fay hatlarında oluşarak daha düşük şiddette kaldı.

⚠️ Teori Ne Anlama Geliyor?

Bektaş’ın teorisi, Marmara'da büyük bir deprem ihtimalini tamamen ortadan kaldırmıyor. Ancak, deniz altı ve kara fayları arasındaki farklılıkları göstererek olası depremlerin şiddeti hakkında daha somut öngörüler sunuyor. 

Bu yaklaşım, hem kamuoyunu bilgilendirme hem de afet yönetimi açısından önemli bir bakış açısı olabilir.

