İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?

Türkiye'de yüksek hızlı tren ağı giderek büyüyor. Bunlardan biri de İstanbul Gaziantep arası yüksek hızlı tren ağı oldu. Ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı tren hakkında ise Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi.