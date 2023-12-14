İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?

İstanbul'dan diğer şehirlere olan ulaşım ağı giderek artıyor. Aratılan en çok konulardan biri de İstanbul-Gaziantep yüksek hızlı tren ulaşımı oldu. Peki İstanbul-Gaziantep arası yüksek hızlı tren var mı? Gaziantep'te yüksek hızlı tren açıldı mı?

# ​Gaziantep # yüksek hızlı tren # istanbul
Son Güncelleme:
İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 1

Türkiye'de yüksek hızlı tren ağı giderek büyüyor. Bunlardan biri de İstanbul Gaziantep arası yüksek hızlı tren ağı oldu. Ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı tren hakkında ise Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi. 

1 7
İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 2

İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 286 kilometre olan İstanbul-Gaziantep demiryolu hattının 2024 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı. 

2 7
İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 3

22 Nisan 2023'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hattın 2024 sonunda açılacağını açıkladı.

3 7
İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı? - Resim: 4

Ancak şuan mevcutta İstanbul Gaziantep arası normal tren bulunuyor.

4 7