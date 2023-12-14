İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı? Gaziantep'te Yüksek Hızlı Tren Açıldı Mı?
İstanbul'dan diğer şehirlere olan ulaşım ağı giderek artıyor. Aratılan en çok konulardan biri de İstanbul-Gaziantep yüksek hızlı tren ulaşımı oldu. Peki İstanbul-Gaziantep arası yüksek hızlı tren var mı? Gaziantep'te yüksek hızlı tren açıldı mı?
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Türkiye'de yüksek hızlı tren ağı giderek büyüyor. Bunlardan biri de İstanbul Gaziantep arası yüksek hızlı tren ağı oldu. Ulaşımı kolaylaştıran yüksek hızlı tren hakkında ise Ulaştırma Bakanlığından açıklama geldi.
İstanbul-Gaziantep Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzunluğu 286 kilometre olan İstanbul-Gaziantep demiryolu hattının 2024 yılı sonunda tamamlanacağını açıkladı.
22 Nisan 2023'te Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de hattın 2024 sonunda açılacağını açıkladı.
Ancak şuan mevcutta İstanbul Gaziantep arası normal tren bulunuyor.