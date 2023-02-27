İstanbul'a bu hafta yağmur yağacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava durumu rahmin raporları yayımladı. Son yılların en sıcak kış aylarından birisini geçiren İstanbul’da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bu nedenler Mart ayının gelmesi ile birlikte İstanbullular, "Kar yağışı olacak mı?" şeklinde araştırmalarına başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'un hava tahmin raporunu yayımladı. Son yılların en sıcak kış aylarından birisini geçiren İstanbul’da beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bu nedenler vatandaşlar, "İstanbul’a kar yağacak mı?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?
İstanbul için yayınlanan 5 günlük (haftalık) hava durumuna göre havalar yine mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
• 27 Şubat Pazartesi günü İstanbul’da hava çok bulutlu, sıcaklık 16 dece,
• 28 Şubat Salı günü çok bulutlu, sıcaklık 12 derece,
• 1 Mart Çarşamba günü çok bulutlu, sıcaklık 10 derece,
• 2 Mart Perşembe günü hafif yağmurlu, sıcaklık 10 derece,
• 3 Mart 2023 Cuma günü çok bulutlu, sıcaklık 11 derece gözüküyor.
O GÜNLERE DİKKAT!
İstanbul’da bu hafta yağmur yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Hafta genelinde az da olsa etkili olması beklenen yağışların İstanbul’da Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri yağacağı tahmin ediliyor.
İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
İstanbul için yakın bir zamanda kar yağış beklentisi bulunmuyor. Şubat ayında sıcak geçecek havaların mart ayı itibarıyla soğuması bekleniyor.
Uzmanlar, mart ayının ilk günlerinden sonra Marmara dahil Türkiye’nin çoğu bölgesinde yeniden kar yağışı görülebileceğini söylüyor. Havaların ilk önce ısınacağı sonra ise soğuyacağı gelen tahminler arasında yer alıyor.