Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı. İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü.