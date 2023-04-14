Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali

2021 yılında İstanbul'un simgelerinden olan Kız Kulesi restorasyon çalışmalarına başlamıştı. Vatandaşların uğrak noktası Kız Kulesi'nin son hali görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanıyor.

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Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali - Resim: 1 1 4

Restorasyon çalışmalarına 2021 yılında başlanan, İstanbul'un tarihi simgelerinden biri olan Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi. Mayıs ayınının ilk haftasında açılması planlanan Kız Kulesi, etrafında bulunan iskelenin kalkmasıyla tamamen ortaya çıktı.

Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali - Resim: 2 2 4

İstanbul'un 2 bin 500 yıllık tarihe sahip simgelerinden Kız Kulesi'nin restorasyonunda sona yaklaşıldı. Bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi'nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırıldı. İskelelerin kaldırılmasıyla Kız Kulesi'nin son hali daha net göründü. 

Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali - Resim: 3 3 4

Bazı vatandaşlar tarihi yapının fotoğraflarını çekti. Restorasyon çalışmalarının devam ettiği Kız Kulesi'nin Mayıs ayının ilk haftasında açılması planlanıyor. 

Açılışa günler kaldı: İşte Kız Kulesi'nin son hali - Resim: 4 4 4

 Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinen Kız Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA