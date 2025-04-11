İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi: İşi olmayan dışarı çıkmasın!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Nisan tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Hafta sonuna girerken İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere 79 il için ciddi uyarılar yapıldı.
Rapora göre; kar, fırtına ve dondurucu soğuk hava yurtta etkili olacak.
Tahminlere göre, yurdun büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz kıyıları ve Çanakkale hariç tüm bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.
Buzlanma ve don uyarısı:
İç Anadolu’nun kuzeyi ile Karadeniz’in iç kesimlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ tehlikesi var.
Hava sıcaklığı
Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz’de sıcaklıkların 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor.
İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz’de ise 3 ila 5 derece artış tahmin ediliyor.
Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği öngörülmüyor.
Rüzgar
Rüzgarın genellikle kuzey, doğu bölgelerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden 40-80 km/saat hızla esmesi ve fırtına şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den 3 kritik uyarı
1. kuvvetli yağış uyarısı:
Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2. kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı:
İç Anadolu ve Batı Karadeniz’de rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ulaşımda aksama, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı önlem alınmalı.
3. zirai don uyarısı:
Soğuk ve yağışlı hava ile birlikte özellikle iç ve kuzey bölgelerde zirai don tehlikesi bulunuyor. Tarım ile uğraşan vatandaşların il ve ilçe bazlı sıcaklık tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.
Özellikle Batı Karadeniz (Sinop hariç), Sakarya’nın doğusu, Samsun, Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.