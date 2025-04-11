İstanbul ve Ankara dahil 79 il için alarm verildi: İşi olmayan dışarı çıkmasın!

Tahminlere göre, yurdun büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz kıyıları ve Çanakkale hariç tüm bölgelerde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.