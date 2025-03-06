İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek: 7 Mart 2025 elektrik kesintileri
7 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul ve Ankara'da planlı elektrik kesintileri gerçekleştirilecek. İstanbul ve Ankara'da 7 Mart günü gerçekleşecek olan elektrik kesintilerini sizler için derledik...
İSTANBUL
Avcılar İlçesi:
Firuzköy Mahallesi, Firuzköy Sokak: 09:00 - 15:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler İlçesi:
Merkez-Yenibosna Merkez Mahallesi, Çınar Sokak: 09:00 - 15:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Merkez-Çobançeşme Mahallesi, Bağdat Sokak: 09:00 - 15:00 saatleri arasında havai hat bakımı nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Merkez-Siyavuşpaşa Mahallesi, Gonca, Kavaklı, Kavaklık Sokaklar: 09:00 - 12:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez-Çobançeşme Mahallesi, Güneşli 1, Güngör, Kalender, Kımız, Mithatpaşa, Çalışlar 1 Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Merkez-Çobançeşme Mahallesi, Bahadır, Bağdat, Elmali, Ergenekon, Fatih, Halitpaşa, Mithatpaşa, Orman, Piri Reis, Serik, Söğütlü, Sülün, Toptası, Yaprak 1, Zembilci Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez-Bahçelievler Mahallesi, Talatpaşa, İsmailpaşa Sokaklar: 10:00 - 13:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bakırköy İlçesi:
Merkez-Ataköy 3-4-11. Kısım Mahallesi, Adnan Kahveci Sokak: 09:00 - 12:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez-Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mahallesi, Defne, Lale Sokaklar: 12:00 - 15:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
Bayrampaşa İlçesi:
Merkez-Yenidoğan Mahallesi, Eser, Eyüp Sultan, Polat Sokaklar: 09:00 - 14:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez-Yıldırım Mahallesi, Akgün, Akşemsettin, Altay, Ali Fuat Başgil, Ardıç, Atlas, Avasköy Yolu, Göktürk, Güzel Yalı, Köy Çıkmazı, Latife, Mor Menekşe, Neşe, Pilot, Rize, Sel, Trabzon, Tunaboylu, Tunca, Zonguldak, Çınar, Özgücan, İbrahim Hakkı, İlknur, Şehit Kamil Balkan Sokaklar: 11:15 - 15:15 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.
Beşiktaş İlçesi:
Merkez-Levazım Mahallesi, Ambarlıdere Yolu: 09:00 - 15:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Ortaköy Mahallesi, Eskitürk, Leylekyuvasi, Tarlabaşı, Tavuk Çıkmazı, Tavukçu Remzi, Yeni Kaldırım Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
Ulus Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun, Ahu, Eriş, Fatih, Geçgel Çıkmazı, Gürkan, Niğbolu Çıkmazı, Okul Yolu, Pelit Çıkmazı, Setaltı, Sürekli, Tekerler, Yavuz, Yelken, Zelih Köçınar, Çamlıtepe Site Yolu, Çubukçu, Öztopuz, Şehit İbrahim Akpınar Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece İlçesi:
Merkez-Fatih Mahallesi, 2. Kordonboyu, Abdullah Yüce, Adnan Kahveci, Akasya, Erdinç Üstün, Gazi Mustafa, Gül 2, Kordonboyu, Papatya, Safiye Ayla, Sultan Fatih, Umutreisi, Şehremini Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Merkez-Ahmediye Mahallesi, Altyol, Aydın 1, Baraj, Bayır 1, Cendere, Erbap, Gölkaya, Karanfil 1, Okullu, Sağlık 2, Çatalca Yolu Sokaklar: 09:00 - 15:00 saatleri arasında trafo merkezi bakımı sebebiyle elektrik kesintisi olacaktır.
ANKARA
Çankaya İlçesi: Büyükesat Mahallesi'nde planlı elektrik kesintisi 1 saat 21 dakika sürecektir. Kesinti saati 11:00'dir.
Keçiören İlçesi: BAĞLARBAŞI 452. Sokak civarında şebeke kaynaklı bir arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. En kısa sürede enerji verilecektir.
Yeni Mahalle İlçesi: ERGENEKON SUADİYE Caddesi mevkiinde şebeke kaynaklı bir arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Gücün 06.03.2023 saat 18:27'de verilmesi planlanmaktadır.