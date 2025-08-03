İstanbul ve çevresi hazırlıklı olsun! Meteoroloji perşembe gününü işaret etti

Hava durumu uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe günü İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu:

“Eskisi kadar sıcak hava dalgaları görünmüyor. İstanbul’da sıcaklıklar 30-31 derece seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıklar değişmeyecek. Ancak çarşamba akşamından itibaren İstanbul’da başlayacak yağışların perşembe günü daha kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege’nin bazı kesimlerinde de etkili olacak.”