İstanbul ve çevresi hazırlıklı olsun! Meteoroloji perşembe gününü işaret etti
Son meteoroloji tahmin raporlarına göre, İstanbul başta olmak üzere birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Yağışlarla birlikte nem artacak, sıcaklıklar ise kısmen düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava dalgasının ardından yeni bir hava durumu tahmini yayımladı.
Buna göre, İstanbul dahil birçok kentte gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Yağışların etkili olacağı tarih ise netleşti.
İSTANBUL'DA PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar etkili olmuş, sıcaklıklar bir miktar düşmüştü. Meteoroloji, yeni haftaya dair uyarısını yineledi. Özellikle perşembe günü megakent İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli şekilde etkisini göstereceği bildirildi.
DÖRT İLDE SARI KODLU ALARM
Haber Global'e göre, meteoroloji, bugün için Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu’da sarı kodlu uyarı yayımladı.
Bu illerde yerel kuvvetli sağanak yağışların beklendiği belirtilirken, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji'nin yayımladığı 5 günlük tahmin raporuna göre pazar gününden perşembeye kadar aralıklarla devam edecek yağışlar, yerel kuvvetli sağanaklar şeklinde olacak. Başta Marmara olmak üzere Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgeleri yağışlardan etkilenecek.
Hava durumu uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, perşembe günü İstanbul’da kuvvetli yağış beklendiğini belirterek uyarıda bulundu:
“Eskisi kadar sıcak hava dalgaları görünmüyor. İstanbul’da sıcaklıklar 30-31 derece seviyelerinde. Önümüzdeki günlerde bu sıcaklıklar değişmeyecek. Ancak çarşamba akşamından itibaren İstanbul’da başlayacak yağışların perşembe günü daha kuvvetli olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege’nin bazı kesimlerinde de etkili olacak.”
BARAJ DOLULUKLARI İÇİN KRİTİK, TARIM İÇİN YETERSİZ
Prof. Dr. Şen, yağışların tarımsal açıdan büyük bir fayda sağlamayacağını ancak içme suyu kaynakları için önemli olduğunu söyledi.
İstanbul’daki baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere gerilediğine dikkat çeken Şen, özellikle Ömerli Barajı’nın son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu, Melen Çayı’ndan gelen su miktarının da azaldığını aktardı.
RÜZGAR AZALIYOR, BUNALTI ARTIYOR
Son günlerde etkili olan kuvvetli rüzgarların normale dönmeye başladığını belirten Şen, rüzgarın azalmasıyla birlikte nem kaynaklı bunaltıcı havaların daha fazla hissedileceğini vurguladı. Özellikle gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde seyrettiği tropikal gecelerde bu etkinin artacağı belirtildi.
Geçtiğimiz haftalarda gece sıcaklıklarının 25-29 dereceye kadar çıktığını hatırlatan Şen, şimdi bu değerlerin 22-23 dereceye gerilediğini ifade etti. Ancak nem nedeniyle bu sıcaklıkların hissedilen değeri 25 derece civarında seyrediyor.
SICAK HAVA DALGASI GERİ GELECEK Mİ?
Önümüzdeki hafta sonundan itibaren aşırı sıcak dalgalarının beklenmediğini belirten Şen, ancak sıcaklıkların 1-2 derece artabileceğini söyledi. Gündüzleri bir nebze daha serin hissedilecek olsa da, geceleri nem kaynaklı bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini sürdüreceği kaydedildi.