İstanbul ve Tekirdağ'dan sonra Fethiye'de de görüldü
Marmara'daki İstanbul ve Tekirdağ illerinde görülen deniz çekilmelerin ardından bu kez de Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi.
Muğla Fethiye Körfezi'nde deniz suyunun yaklaşık 10 metre çekilmesiyle Murt Deresi'nin taşıdığı alüvyonların oluşturulduğu küçük adacık da ortaya çıktı. Çekilmenin ardından kıyıda beliren atıklar, Fethiye Belediyesi ekiplerince toplandı.
"BİRKAÇ GÜNDE DÜZELECEKTİR"
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Bahadır Önsoy, çekilmelerin gelgit ve özellikle kış dönemlerinde açık denizde yaşanan fırtınalardan kaynaklandığını söyledi.
DEPREMLE İLGİSİ OLMADIĞI VURGULADI
Önsoy: "Hava basıncı farkı nedeniyle su bazen açığa doğru hareket ettiği için böyle bir çekilme ya da tam aksi durumda yükselme yaşanıyor. Kış dönemlerinde bu etkiler daha da fazla görülüyor. Suyun azalması özellikle sığ sahillerde daha uzun mesafede çekilmiş gibi görünüyor. Su çekilmelerinin doğal olduğunu biliyoruz ve her yıl bu olayı gözlemliyoruz. Bu olayların depremle bir ilgisi yok. Depremle ilgili olan tek deniz hareketi tsunami. Bölgedeki deniz suyu çekilmeleri birkaç gün içinde düzelecektir" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA 15 METRE DENİZ ÇEKİLDİ
Geçtiğimiz günlerde de Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan "Küçük kumsal" olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.