İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 2065’e kadar büyük deprem beklemiyorum

Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Marmara’da iki büyük deprem beklendiğini ancak bu süreçte büyük bir kırılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.