İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara’da beklenen olası büyük depreme dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 1

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara’da beklenen olası büyük depreme dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi.

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 2

Depremin ardından uzmanlar, Marmara’daki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 3

Prof. Dr. Ahmet Ercan: 2065’e kadar büyük deprem beklemiyorum
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Marmara’da iki büyük deprem beklendiğini ancak bu süreçte büyük bir kırılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 4

Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde bir depremin öngörüldüğünü belirten Ercan, geçmişte yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti. 

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 5

Ercan, “Ben 2065’ten önce İstanbul’da büyük bir deprem beklemiyorum. Şu an Marmara gergin değil” dedi.

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 6

Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz Fayı’nda stres birikiyor

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 7

Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür ise depremin Silivri ile Büyükçekmece arasında, kırılması beklenen Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 8

Kumburgaz Fayı nerede?

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İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı - Resim: 9

Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki bir kolunu oluşturuyor. Fay segmenti, Büyükçekmece açıklarından başlayarak doğuda Avcılar’ın güneyine, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.

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