İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara’da beklenen olası büyük depreme dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, Marmara’da beklenen olası büyük depreme dair endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Yerin 8,16 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, İstanbul ve çevresinde hissedildi.
Depremin ardından uzmanlar, Marmara’daki fay hatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Ahmet Ercan: 2065’e kadar büyük deprem beklemiyorum
Deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Ekol TV’ye yaptığı açıklamada, Kuzey Marmara’da iki büyük deprem beklendiğini ancak bu süreçte büyük bir kırılma olasılığının düşük olduğunu söyledi.
Marmara Ereğlisi ile Silivri arasında 7.2 büyüklüğünde bir depremin öngörüldüğünü belirten Ercan, geçmişte yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin bu beklentiyi 6.9’a düşürdüğünü ifade etti.
Ercan, “Ben 2065’ten önce İstanbul’da büyük bir deprem beklemiyorum. Şu an Marmara gergin değil” dedi.
Prof. Dr. Naci Görür: Kumburgaz Fayı’nda stres birikiyor
Deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür ise depremin Silivri ile Büyükçekmece arasında, kırılması beklenen Kumburgaz Fayı üzerinde meydana geldiğini belirtti.
Kumburgaz Fayı nerede?
Kumburgaz Fayı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içindeki bir kolunu oluşturuyor. Fay segmenti, Büyükçekmece açıklarından başlayarak doğuda Avcılar’ın güneyine, batıda ise Silivri açıklarına kadar uzanıyor.