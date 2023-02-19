İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Sıcaklıklar Ocak ayında mevsim normallerinin oldukça yukarısında seyretti. Şubat ayı için ise uzmanlar uyardı. Uzmanlar, Şubat sonu ve Mart ayının ilk günlerini dikkat çekti.
Pek çok illerde kar yağışları başlayıp devam ederken İstanbul’da hava durumu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamalarına göre İstanbul’a Sibirya’dan yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği ve şubat ayının sonunda kar yağışı beklendiği ifade edildi.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu ve Kastamonu, Sinop, Karabük, Giresun, Ordu, Kayser, Tokat, Erzurum, Sivas, Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor
Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don olayı ile beraber yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleriyle Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunuyor.
ŞUBAT AYININ SON HAFTASINA DİKKAT
İstanbul’a da Sibirya’dan yeni bir soğuk hava dalgasının geleceği belirtildi. Soğuk hava dalgası ile birlikte İstanbul’da da kar yağışının olması bekleniyor. Şubat ayının son hafta ile mart ayının ilk haftasında kar yağışı bekleniyor.
Kaynak: Aydınlık