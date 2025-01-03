İstanbul'a Sibirya soğukları geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih duyurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 5 günlük hava durumu tahminlerini güncelledi ve ülke genelinde ciddi hava değişikliklerinin beklendiği uyarısını yaptı. Yapılan açıklamaya göre, İstanbul ve Ankara’ya sağanak yağış geleceği bildirilirken, pazar günü 28 ilde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, 10 Ocak’tan itibaren İstanbul’da kar yağışı ihtimalinin arttığını belirtti. Ayrıca, Şubat ayında soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışının yoğunlaşması bekleniyor.
MGM’nin son tahminlerine göre, yarın Batı ve Ege bölgelerinde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü ise, 28 ilde karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği belirtiliyor. Ülke genelinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte, kar yağışının da artması bekleniyor.
Meteoroloji uzmanları, kuzeybatı kesimlerinde sıcaklıkların 1 ila 3 derece kadar artabileceğini ancak pazar gününden itibaren aniden soğuyacağını ifade etti.
Soğuk hava dalgası, doğu bölgelerinde kar yağışını tetikleyecek ve kış koşullarının daha şiddetli hale gelmesine yol açacak.
İstanbul’a kar ne zaman yağacak sorusunun cevabını veren Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, 10 Ocak’tan itibaren İstanbul’a kar yağışının olma ihtimalinin arttığını söyledi.
Dr. Özdemir, kutup havasının Sibirya ve İskandinavya üzerinden ülkemize ulaşmasının, İstanbul’da kar yağışını kuvvetlendireceğini belirtti. Ancak, bu yağışların şehir genelinde büyük bir etkisi olması beklenmiyor.
Dr. Özdemir, “İstanbul’da kar yağışlarının daha yerel ve kısa süreli olacağı öngörülüyor” dedi.
Ocak ayında hava koşullarının daha sertleşeceği, özellikle ayın ikinci ve son haftasında soğuk hava dalgalarının etkisini göstereceği ifade edildi.
Şubat ayında ise, ülke genelinde soğuk havanın etkisiyle kar yağışlarının olasılığının yüksek olduğu öngörülüyor.
Dr. Güven Özdemir, “Şubat ayında, mevsim normallerinin altında soğuk hava koşulları ve zaman zaman kar yağışı bekliyoruz. Geçen kışa göre, bu yıl daha soğuk ve yağışlı bir dönem geçirebiliriz” şeklinde uyarılarda bulundu.
Meteoroloji uzmanları ayrıca, Sibirya ve Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgalarının, ülkemizde ‘kar koridorları’ oluşturabileceğini belirtti. Bu durum, kar yağışlarının uzun süre etkili olmasına ve daha geniş alanlarda karla kaplanmasına zemin hazırlayabilir.
İstanbul’da kar yağışı 10 Ocak’tan itibaren başlayabilir. Pazar günü, Türkiye’nin 28 ilinde karla karışık yağmur ve kar yağışları görülecek. Ocak ayında soğuk hava dalgalarının etkili olacağı, Şubat ayında ise kar yağışı olasılığının yüksek olduğu tahmin ediliyor.