İstanbul'a yeni raylı sistem geliyor

PEKİ BU DURUMA MİNİBÜSÇÜLER NE DİYOR?

Bölgede bu işi yapanlardan bir tanesi, Marmaray'ın açılışı ile birlikte düşen işlerinin yeni tramvay hattıyla daha da azalayacağı yönünde fikir beyan ederken bir başka minibüsçü de şu açıklamayı yaptı:



- Şu anda zaten yolcu yok. Bir de tramvay geldiği zaman aşırı kaybımız olacak. Zaten trafik yoğun, bu tramvayı da yapmak için bir şeridi iptal etmeleri gerekiyor. Nasıl olacak göreceğiz.'