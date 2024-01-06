İstanbul'da 15 İlçe Karanlığa Gömülecek! BEDAŞ'ın 6 Ocak Elektrik Kesintileri Verisi
BEDAŞ, İstanbul'un 15 ilçedeki elektrik kesintisi için resmi internet sitesinden uyardı. 6 Ocak 2024 Cumartesi günü 15 ilçede planlı elektrik kesintisinin detayları ilçe ilçe paylaşıldı. İşte BEDAŞ'ın 6 Ocak Elektrik Kesintileri Verisi
ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 00:00:00 - 06/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 02:00:00 - 06/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 04:00:00 - 06/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 478., 479. sk bölgelerinde 06/01/2024 10:00:00 - 06/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce -BARIŞ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1105. sk / KARADENİZ mah 1105., 1118., 1122., 1125., 1126., 1127., 1129., 1154., 1157., 1158., KÖROĞLU, MEHMET AKİF sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah KERİM TEKİN, SAKLIVADİ, İPEK sk bölgelerinde 06/01/2024 00:00:00 - 06/01/2024 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah MUMCU sk bölgelerinde 06/01/2024 12:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah CİCOZ YOLU, KANARYA, SÜLEYMAN ŞAH, ÇİĞDEM sk / MURATPAŞA mah CİCOZYOLU, KAMİL sk bölgelerinde 06/01/2024 10:00:00 - 06/01/2024 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 06/01/2024 18:00:00 - 06/01/2024 23:59:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.