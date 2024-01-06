İstanbul'da 15 İlçe Karanlığa Gömülecek! BEDAŞ'ın 6 Ocak Elektrik Kesintileri Verisi

ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 00:00:00 - 06/01/2024 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 02:00:00 - 06/01/2024 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 06/01/2024 04:00:00 - 06/01/2024 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, MUSTAFA İNAN, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk bölgelerinde 06/01/2024 09:00:00 - 06/01/2024 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 2. ÜZÜM, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 3.CAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, NEBİOĞLU, ÖZCAN sk / SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk / KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, BAĞLAR, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgelerinde 06/01/2024 00:01:00 - 06/01/2024 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.