İstanbul'da 6 İlçede Su Kesilecek! Akşama Kadar Su Gelmeyecek Olan İlçeler Hangileri? 14 Kasım'da Hangi ilçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler öncesinden İSKİ tarafından duyurulur. bu şekilde yaşanacak olumsuzlukların önüne geçmek mümkün olur. Peki 14 Kasım günü İstanbul'da nerede su kesintisi yaşanacak?
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İstanbul'da yaşanacak su kesintileri çok sayıda ilçede gerçekleştiğinde İstanbulluların hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Peki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ye (İSKİ) göre hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
BÜYÜKÇEKMECE:
Ahmediye, Bahçelievler, Celaliye, Ekinoba, Güzelce, Hürriyet, Kamiloba, Kumburgaz, Murat Çeşme, Mimaroba, Sinanoba, Türkoba, Ulus, Yenimahalle mahallelerinde yaşanacak su kesintisi saat 21.00'e kadar devam edecek.
ÇATALCA:
Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi, Muratbey Merkez, Ovayenice ve Çakıl mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 21.00'e kadar devam edecek.
FATİH:
Saraç İshak mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.