İstanbul'da 6 İlçede Su Kesintisi... İSKİ Hangi İlçeleri Uyardı? 13 Aralık 2023 Günü Su Kesintileri...
İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) bildirmektedir. İSKİ'ye göre 13 Aralık günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? Yaşanan su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?
Bahçelievler'de yaşanacak su kesintisi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Kesintiden Kocasinan Merkez ve Yenibosna Merkez mahalleleri etkilenecek.
Kadıköy'de yaşanacak su kesintisinin 13.00'e kadar devam etmesi öngörülüyor. Kesinti Erenköy, Fikirtepe, Suadiye mahallelerini etkileyecek.
Kağıthane'de Gürsel, Merkez ve Çağlayan mahallelerinin etkilendiği su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.
Maltepe'de yaşanan su kesintileri Başıbüyük mahallesini etkileyecek. Kesinti saat 15.00'e kadar devam edecek.