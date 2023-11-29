İstanbul'da 8 İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi! İSKİ Uyardı, Hazırlıklı Oldun!
İstanbul'da yaşanacak su kesintilerini İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi duyurur. 29 Kasım 2023 günü hangi ilçelerde su kesileceğini de yine İSKİ duyurdu. Bugün nerede su kesintisi yaşanacak?
Son Güncelleme:
BAHÇELİEVLER:
Kocasinan Merkez, Yenibosna Merkez Mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 16.00'ya kadar devam edecek.
BÜYÜKÇEKMECE:
Karaağaç Mahallesinde yaşanan su kesintileri saat 14.00'e kadar devam edecek.
BEYKOZ:
Anadolu Hisarı, Göksu, Göztepe, Kanlıca, Yeni Mahalle, Çubuklu Mahallesinde yaşanan kesinti saat 19.00'a kadar devam edecek.
GAZİOSMANPAŞA:
Kazım Karabekir Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 15.00'e kadar devam edecek.