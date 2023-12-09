İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı: 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Barajların Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajların doluluk oranları İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi açıklamaktadır. Bu şekilde bar ne kadar su kaldığını sürekli olarak öğrenmek mümkündür. Peki 9 Aralık 2023 Cumartesi günü itibariyle barajlardaki su doluluk oranı kaç oldu? İstanbul barajlarında ne kadar su kaldı?

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İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı: 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurdu. 

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İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı: 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %37,27'ye yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı: 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: %  47,75

Büyükçekmece Barajı: % 23,54

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İstanbul'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı? İSKİ Açıkladı: 9 Aralık 2023 Cumartesi Günü Barajların Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 52,2

Elmalı Barajı: % 83,03

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