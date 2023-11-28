İstanbul'da Barajlardaki Su Oranı Yükselmeye Devam edecek Mi? 28 Kasım'da Barajlarda Ne Kadar Su Kaldı?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları tüm İstanbulluları yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün barajların doluluk oranlarını duyurur. 28 Kasım günü barajlarda ne kadar su kaldı?
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi hangi barajda ne kadar su kaldığını günlük güncel verilerle duyurmaktadır.
İstanbul'daki barajların genel doluluk oranları %25,47'ye çıktı. Peki 28 Kasım'da barajların hangisinde ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 30,05
Büyükçekmece Barajı: % 9,46
Darlık Barajı: % 39,56
Elmalı Barajı: %46,88