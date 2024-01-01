İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İSKİ barajların güncel doluluk oranlarını internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça yükseldi? 1 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?
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İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurmaktadır.
İstanbul'da barajların genel doluluk oranları %52,13 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı?
Alibey Barajı: % 61,86
Büyükçekmece Barajı: % 43,62
Darlık Barajı: % 63,47
Elmalı Barajı: %84,71