İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu?

İSKİ barajların güncel doluluk oranlarını internet sitesinden duyurdu. İstanbul'da barajların doluluk oranları kaça yükseldi? 1 Ocak 2024 günü güncel baraj doluluk oranları kaç oldu?

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 1

İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurmaktadır. 

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 2

İstanbul'da barajların genel doluluk oranları %52,13 oldu. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 3

Alibey Barajı: % 61,86

Büyükçekmece Barajı: % 43,62

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İstanbul'da Barajların Doluluk Oranları Kaça Yükseldi? 1 Ocak 2024'te Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaç Oldu? - Resim: 4

Darlık Barajı: % 63,47

Elmalı Barajı: %84,71

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