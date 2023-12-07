İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler... 7 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi İstanbul'daki barajların doluluk oranlarını duyurdu. 7 Aralık 2023 günü barajlardaki doluluk oranlarının kaça yükseldiği merak konusu olurken İSKİ güncel verilerle İstanbulluları bilgilendirdi. Peki İSKİ'ye göre barajların doluluk oranları kaça çıktı?

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İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler... 7 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'daki barajların doluluk oranları tüm İstanbulluları ilgilendirmektedir. İstanbul'un barajlarının doluluk oranları 7 Aralık 2023 günü kaça yükseldi? İşte güncel veriler...

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İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler... 7 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 2

İstanbul'daki barajların doluluk oranları %35,04 oranına yükseldi. Peki hangi barajda ne kadar su kaldı? 

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İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler... 7 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: % 44,05

Büyükçekmece Barajı: % 21,93

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İstanbul'da Barajların Su Seviyeleri Kaça Yükseldi? İSKİ'ye Göre Güncel Veriler... 7 Aralık 2023 Günü Baraj Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 49,37

Elmalı Barajı: % 80,84

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