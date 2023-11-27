İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İstanbul'da yaşanan su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilir. İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği de bu şekilde öğrenilebilir.
Son Güncelleme:
ARNAVUTKÖY:
Anadolu Mahallesindeki su kesintisi 16.00'a devam edecek.
ATAŞEHİR:
Küçükbakkalköy Mahallesinde yaşanan 13.00'da sona erecek.
BAKIRKÖY:
Osmaniye Mahallesinde yaşanacak su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek.
BAŞAKŞEHİR:
Şahintepe Mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.30'a kadar devam edecek.