İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İstanbul'da yaşanan su kesintileri İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından bildirilir. İstanbul'da yaşanan su kesintilerinin saat kaça kadar devam edeceği de bu şekilde öğrenilebilir.

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İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 1

ARNAVUTKÖY: 

Anadolu Mahallesindeki su kesintisi 16.00'a devam edecek.

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İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 2

ATAŞEHİR:

Küçükbakkalköy Mahallesinde yaşanan 13.00'da sona erecek. 

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İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 3

BAKIRKÖY: 

Osmaniye Mahallesinde yaşanacak su kesintisi 13.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı: 27 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 4

BAŞAKŞEHİR:

Şahintepe Mahallesinde yaşanan su kesintisi 13.30'a kadar devam edecek. 

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