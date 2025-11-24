İstanbul’da büyük kesinti! 25 Kasım’da onlarca mahalle karanlığa gömülecek
BEDAŞ, 25 Kasım Salı günü İstanbul genelinde bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle çok sayıda ilçe ve mahallede elektriklerin belirli sürelerle kesileceğini açıkladı.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 63
2 63
3 63
4 63
5 63
6 63
7 63
8 63
9 63
10 63
11 63
12 63
13 63
14 63
15 63
16 63
17 63
18 63
19 63
20 63
21 63
22 63
23 63
24 63
25 63
26 63
27 63
28 63
29 63
30 63
31 63
32 63
33 63
34 63
35 63
36 63
37 63
38 63
39 63
40 63
41 63
42 63
43 63
44 63
45 63
46 63
47 63
48 63
49 63
50 63
51 63
52 63
53 63
54 63
55 63
56 63
57 63
58 63
59 63
60 63
61 63
62 63
63 63