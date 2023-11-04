İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak? 4 Kasım'da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı İstanbul su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından bildirilir. Hangi günlerde ve saat aralığında su kesintisi olacağının yanı sıra nerelerde de su kesileceğini bildiren İSKİ'ye göre 4 Kasım'da nerede su kesilecek?
Son Güncelleme:
BEŞİKTAŞ:
Akat Mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00 gibi bitecek.
BEYOĞLU:
Ömer Avni mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 12.00'ye kadar devam edecek.
ESENYURT:
Barbaros Hayrettin Paşa mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
KADIKÖY:
Bostancı Mahallesinde 14.00'e kadar su kesintisi devam edecek.