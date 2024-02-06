İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi adına önemli bir operasyona imza atıldı. Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a finansman sağladıkları iddia edilen 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Son olarak İstanbul'da, Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü DEAŞ'ın finansman faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında MASAK raporu talep edilen A.A'ya para transfer eden şüpheliler tespit edildi.

Savcılık, terör örgütü DEAŞ'a finans sağladığı değerlendirilen 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik gözaltı kararı verdi. Kararın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ekipler, aralarında Rusya, Özbekistan, Azerbaycan ve Sudan vatandaşlarının da bulunduğu zanlıların yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 15 şüpheli gözaltına alındı. Polisin 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# istanbul # deaş # operasyon
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