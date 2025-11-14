İstanbul'da elektrik kesintisi saatler sürecek! 15 Kasım Cumartesi elektrik kesintileri
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak bölgeleri mahalle bazında açıklamaya devam ediyor. 15 Kasım 2025 Cumartesi günü, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak.
Yayınlanma: Güncellenme:
1 24
2 24
3 24
4 24
5 24
6 24
7 24
8 24
9 24
10 24
11 24
12 24
13 24
14 24
15 24
16 24
17 24
18 24
19 24
20 24
21 24
22 24
23 24
24 24