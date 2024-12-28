İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!
BEDAŞ uzun bir süredir İstanbul'da planlı ve bakım çalışması kapsamında 29 Aralık 2024 günü planlı ve bakım çalışması amaçlı elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler:
Elektrikler mi gitti? Elektriklerin ne zaman gelecek sorularının içeriği merak konusu oldu. 29 Aralık Pazar günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebiliyoruz.
İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 29 Aralık 2024 Pazar günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 29 Aralık 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedariki ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.