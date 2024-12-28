İstanbul'da elektrik kesintisi: Saatler sürecek!

İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler listesi 29 Aralık 2024 Pazar günü çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların arama motorlarında elektrik kesintisi ile ilgili olayların unutulmasına hız verdi. Peki, 29 Aralık 2024 elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi ne kadar sürecek, İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri?