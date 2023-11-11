İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? BEDAŞ Duyurdu: Önleminizi Alın! 11 Kasım'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?

BAKIRKÖY:

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ, YILDIZ TEPE, İKİZTEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 11/11/2023 00:00:00 - 11/11/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, GÜÇLÜ, KUŞKONMAZ, ORKİDE, PITRAK, SAHİL YOLU, SÜSEN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 11/11/2023 01:00:00 - 11/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, PULLUK sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/11/2023 12:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk bölgelerinde 11/11/2023 12:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR:

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ESİN, FATİH, GÖKDEMİR, GÜLER sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah MENDERES, MURATDERE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/11/2023 10:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.