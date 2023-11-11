İstanbul'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? BEDAŞ Duyurdu: Önleminizi Alın! 11 Kasım'da Hangi İlçelerde Elektrik Kesilecek?
BEDAŞ elektrik kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. Bu şekilde İstanbul'da nerede elektrik kesintisi yaşanacağının bilinmesi mümkün olur. Peki BEDAŞ'a göre hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak?
ARNAVUTKÖY:
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah CANDAŞ, FALİH RIFKI ATAY, ZEYCAN sk / YUNUS EMRE mah CİHANMERT, FALİH RIFKI ATAY, MÜJDAT, PANAROMA, YEMİŞ, YİĞİTOĞLU sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah HAKKI İLERİ sk bölgelerinde 11/11/2023 09:30:00 - 11/11/2023 10:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 11/11/2023 10:30:00 - 11/11/2023 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah VİZE sk bölgelerinde 11/11/2023 11:30:00 - 11/11/2023 12:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR:
İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAĞCILAR:
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004., 1006., 1008., 1010., 1011., 1012., 1013., 1014., 1031., 1034., 1035., 1036., 1037., 1039., 1040., 1041., 1042., 1043., 1044., 1045., 1046., 1047., 1048., 1049., 1050., 1051., 1052., 1053., 1056., 1057., 1061., 990., 991., 992., 993., MEHMET AKİF sk bölgelerinde 11/11/2023 08:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 888., 889., 890., 891., 892., 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 903., 904., 912., 916., 923., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAHÇELİEVLER:
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah BARBAROS HAYRETTİN, ESKİ LONDRA ASFALTI, HIZIR REİS, LEVENTLER , NACİ KASIM, PİRİ REİS 1, TURGUT REİS, VEZİR sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜVEN mah CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, MARMARA, MERKEZ CAMİ , OKUL, PARLAR, TAĞMAÇ sk / HAZNEDAR mah ADALAR, ALTINTAŞ, BAĞCILAR, BİLGE, CAMİ, ESKİ LONDRA ASFALTI, HEYBELİ, KINALI, KÖŞKLER, MERİÇ, SAKARYA, SEFA, YEŞİLIRMAK, ŞEVKETDAĞ sk bölgelerinde 11/11/2023 00:00:00 - 11/11/2023 00:30:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAKIRKÖY:
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-CEVİZLİK mah İSTANBUL sk / KARTALTEPE mah AKIN YOLU, BOZTEPE, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, BİTİŞİK BAĞLAR ORTA, CAMİ YANI, K. BAĞLAR MEVKİİ, KENDİRLİ, MEHMET SAİT, TERAKKİ, TERAKKİ ARALIĞI, TEZ, YILDIZ TEPE, İKİZTEPE sk / OSMANİYE mah FABRİKALAR, FABRİKALAR C, KÖY ALTI, SEYFİ BEY, SUGÖZÜ, TEZ, ÜMRANİYE, ŞENGÜL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 11/11/2023 00:00:00 - 11/11/2023 01:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLYURT mah BAŞAK, EKİN, GÜÇLÜ, KUŞKONMAZ, ORKİDE, PITRAK, SAHİL YOLU, SÜSEN, SİPAHİOĞLU, YEŞİLYURT İSTASYON, ÜRGÜPLÜ sk bölgelerinde 11/11/2023 01:00:00 - 11/11/2023 02:00:00 saatleri arasında Manevra Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ARALIK BAŞI, CAMİ, CEMİYET, FABRİKALAR C, FIRIN, FİLDAMI, KARAKOL ARALIĞI, KİREÇ OCAĞI, OSMANİYE MEKTEBİ, RAHMİ APAK, RAHMİ PAŞA, SIĞIRTMAÇ, ÇOLAK İBRAHİM, ÇÖREKOTU, İSMAİL EREZ, ŞİRİN sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-OSMANİYE mah ADALET, AKSU OSMANİYE YOLU, AKSUN ÇIKMAZI, FAZIL KAYIKÇI, FİLDAMI, FİLDAMI ARALIĞI, FİLDAMI ÇIKMAZI, GENCER, PULLUK sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-SAKIZAĞACI mah TAŞHAN, İSTANBUL sk bölgelerinde 11/11/2023 12:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah DR. TEVFİK SAĞLAM sk bölgelerinde 11/11/2023 12:00:00 - 11/11/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAŞAKŞEHİR:
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah ESİN, FATİH, GÖKDEMİR, GÜLER sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah MENDERES, MURATDERE, YAZGÜLÜ ÇIKMAZI sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-GÜVERCİNTEPE mah 1712., ONGÜN, İSTİKLAL sk / KAYABAŞI mah 1718., AKALIN, AKAR, BİROL, DERYA, DUYAL, ELMADAĞ ÇIKMAZI, EVREN, FATİH SULTAN MEHMET, GÜNDOĞDU, HANÇER, HİKMET, KALAMIŞ, MEYDAN, MUTLU ÇIKMAZI, MUTLUHAN, SARP, TUTUM, YAPRAK, ÇİÇEKLİ, İSKELE, İSTİKLAL sk bölgelerinde 11/11/2023 10:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEŞİKTAŞ:
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ARİFE, BOSTANÜSTÜ DERE, GAZİNO, KALAS, REBAP, TABAKÇI HÜSEYİN, UZUNCAOVA, ZAFER, ÇEŞME YOKUŞU sk / MURADİYE mah HÜSREV GEREDE, KALIPÇI, MURADİYE BAYIRI, NÜZHETİYE, ŞAİR NAZIM sk / TÜRKALİ mah ALİ SUAVİ, BEHÇET NECATİGİL, BOZCAKEŞKÜL, DAVUT EFENDİ, DİZİ, GAZİ REFİK, HAREMAĞASI, IHLAMURDERE, MEDDAH İSMET, MISIRLI, MISIRLIBAHÇE, MUHTAR MOLLA, NÜZHETİYE, NÜZHETİYE KARAKOLU, SELALTI, TABAKÇI HÜSEYİN, TÜRKALİ KÖPRÜ, UZUNCAOVA, YAVERAĞA, YENİYOL, ŞAİR NEDİM, ŞEHİT ALİ KEREM MERGEN sk / VİŞNEZADE mah ARMAĞAN, HÜSREV GEREDE, HÜSREV GEREDE ARALIĞI, KAKMALIKAPI, KASSAMBAŞI, LEVHACI, MAÇKA MEYDANI, MAÇKA TALİMYERİ, SETBAŞI, SOLGUNSÖĞÜT, SOLGUNSÖĞÜT ÇIKMAZI, SPORCU ADİL, SİLAHHANE, ÇATALMEKTEP, ÇATLAKÇEŞME, ŞEHİT MEHMET, ŞEHİT MEHMET ÇIKMAZI, ŞENLİKDEDE CAMİ, ŞENLİKDEDE DERE sk // ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk bölgelerinde 11/11/2023 00:00:00 - 11/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ, YENİ BAHAR sk bölgelerinde 11/11/2023 03:00:00 - 11/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BEBEK mah AKAYGEN, BEBEK BOSTANI, DAYIBEY, ERGUVAN, KÜÇÜKBEBEK, KÜÇÜKBEBEK DERE, YENİYOL ÇIKMAZI, İBRİKTAR, İBRİKTAR ARALIĞI sk bölgelerinde 11/11/2023 03:00:00 - 11/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVAZIM mah YAZGÜLÜ sk bölgelerinde 11/11/2023 03:00:00 - 11/11/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ETİLER mah CEVHER, DEMİRKENT, ERGİN, SARIOBA, TEPECİK YOLU, TOPRAKKALE, YANARSU sk bölgelerinde 11/11/2023 09:00:00 - 11/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYOĞLU:
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah HOŞGÖR, YILMAZ sk bölgelerinde 11/11/2023 10:00:00 - 11/11/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk bölgelerinde 11/11/2023 10:00:00 - 11/11/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.