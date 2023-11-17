İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Su Doluluk Oranları...

İstanbul'da barajlardaki su doluluk oranları sürekli azaldığı için İstanbullular bu doluluk oranlarını sıkıca takip etmektedir. 17 Kasım'da hangi barajlardaki su oranı artmaya başladı?

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İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Su Doluluk Oranları... - Resim: 1

İstanbul'da barajların doluluk oranları tüm İstanbulluların hayatlarını etkilemektedir. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajların doluluk oranlarını duyurdu. 

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İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Su Doluluk Oranları... - Resim: 2

17 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,65 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

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İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Su Doluluk Oranları... - Resim: 3

Alibey Barajı: % 18,4

Büyükçekmece Barajı: % 5,47

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İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Su Doluluk Oranları... - Resim: 4

Darlık Barajı: % 28,02

Elmalı Barajı: % 20,51

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