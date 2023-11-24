İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek?

İstanbul'da yaşanacak su kesintileri İSKİ tarafından bildirilmektedir. Bu nedenle İstanbul'da yaşayanlar yaşanacak kesintileri bildirmektedir. 24 Kasım 2023 günü hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

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İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek? - Resim: 1

BAĞCILAR:

Çınar Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 19.30'a kadar sürecek.

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İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek? - Resim: 2

ESENLER: 

Birlik, Oruçreis, Tuna mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 15.30'a kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek? - Resim: 3

GAZİOSMANPAŞA:

Mevlana Mahallesinde yaşanacak su kesintisi saat 17.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesilecek? 24 Kasım'da Nerede Su Kesilecek? - Resim: 4

KAĞITHANE:

Şirintepe Mahallesinde yaşanan su kesintisi saat 18.00'e kadar devam edecek. 

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