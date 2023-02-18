İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İşte İstanbul'da deprem nedeniyle tahliye edilecek okulların listesi
İstanbul'da deprem açısından riskli bulunan 93 okulun tahliye edileceği duyuruldu. Açıklamanın ardından tahliye edilecek okulların isimleri araştırılmaya başlandı. İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? Okulların listesi belli oldu! İstanbul'da tahliye edilecek riskli okulların isimleri...
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İstanbul Valiliği, kentte deprem açısından riskli bulunan 93 okulun tahliye edileceğini açıkladı. 20 Şubat Pazartesi itibarıyla söz konusu okullardaki öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledilerek eğitim öğretim görmeye devam edecekleri bildirildi.
Yapılan açıklamanın ardından İstanbul'da hangi okulların riskli olduğu araştırılmaya başlandı. Öğrenciler ve veliler okullarının güvenli olup olmadığını merak ediyor.
Peki İstanbul Valiliğinin açıklaması doğrultusunda İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da deprem riskli okulların isimleri belli oldu mu? İstanbul'da tahliye edilecek 93 okulun listesi yayınlandı. İşte o okullar...
İşte İstanbul'da tahliye edilecek okullar...