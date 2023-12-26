İstanbul'da Hangi Şehirlerde Su Kesintisi Yaşanacak? 26 Aralık 2023 Günü Su Kesintisi Olacak İlçeler...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi saat kaça kadar devam edecek? 26 Aralık 2023 günü su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
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Bakırköy'de Ataköy 2,5 ve 6. kısımın etkileneceği su kesintisi saat 14.00'e kadar devam edecek.
Bayrampaşa'da Altıntepsi mahallesindeki su kesintisi 12.06'ya kadar devam edecek.
Beykoz'da Anadolu Hisarı, Göksu, Göztepe, Kanlıca, Yeni Mahalle ve Çubuklu mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 20.00'ye kadar devam edecek.
Sarıyer'de Zekeriyaköy mahallesinin etkileneceği su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.