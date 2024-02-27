İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat

Hava kirliliği başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok hastalığa sebep oluyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise vatandaşlar hava kirliliğinden şikayet ediyor. Ancak İstanbul'da bazı ilçeler, diğer ilçelere göre oldukça kötü havaya sahip.