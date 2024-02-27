İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri? O ilçede oturanlar dikkat
Günümüzde hava kirliliği akciğer sağlığı için son derece olumsuz bir faktör. İstanbul gibi büyük şehirlerde hava kirliliği, gittikçe artıyor. Son olarak İstanbul'da hava kirliliği bir önceki yıla göre geçen sene yüzde 9 arttı. Peki İstanbul'da hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilçeler hangileri?
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Hava kirliliği başta akciğer kanseri olmak üzere bir çok hastalığa sebep oluyor. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da ise vatandaşlar hava kirliliğinden şikayet ediyor. Ancak İstanbul'da bazı ilçeler, diğer ilçelere göre oldukça kötü havaya sahip.
İstanbul'da hava kirliliği, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 9 artış gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonları'ndan elde edilen verilere göre, 2021 yılında İstanbul'da ortalama partikül madde (PM10) hava kirliliği konsantrasyonu 38,2 µg/m3 (mikrogram/metreküp) olarak kaydedildi.
Geçen yıl, İstanbul'da partikül madde hava kirliliğinin en fazla ölçüldüğü istasyon 97,6 µg/m3 ile Göztepe oldu.