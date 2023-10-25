İstanbul'da "Huzur Uygulaması"

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere il genelindeki asayiş uygulamasına ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Deniz Limanı ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinde görevli polisler katıldı.

Denetimlerde sürücü ve yolcuların üstleri aranıp Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Narkotik köpeğinin de araçları aradığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Taksim ile Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Balat'ta da Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bağlı ekipler botla asayiş uygulaması yaptı.