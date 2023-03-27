İstanbul'da iftardan sonra hangi müzeler ücretsiz?

YEREBATAN SARNICI

Fatih ilçesinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, Doğu İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Yapı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir.