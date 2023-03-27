İstanbul'da iftardan sonra hangi müzeler ücretsiz?
İBB, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzeleri iftardan sonra saat 22.00’ye kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. İşte detaylar...
YEREBATAN SARNICI
Fatih ilçesinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, Doğu İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Yapı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir.
Sarnıç, yüzyıllar boyunca su yollarından ve yağmurdan elde edilen suyu imparatorların saraylarına çevresine taşımıştır. Son olarak Yerebatan Sarnıcı, 2016 yılında girdiği restorasyon çalışmasının ardından 2022 yılında yeniden kapılarını ziyaretçilere açmıştır.
Sarnıç, haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açıktır.
MİNİATÜRK
Beyoğlu'nda yer alan Miniatürk'te, Antik Çağdan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari yapıların maketi bulunuyor.
Miniatürk'te Osmanlı'dan, istanbul'dan, Anadolu'dan, bugün artık Türkiye sınırları dışında kalan 137 mimari eserin minyatür modeli yer alıyor.
Miniatürk, Ramazan ayına özel olarak 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.