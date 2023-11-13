İstanbul'da İki Büyük İlçede Saatler Sürecek Su Kesintisi.... İSKİ Uyardı! 13 Kasım 2023 Günü Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler...
İstanbul'da yaşanan planlı su kesintileri İstanbulluların hayatlarının önemli bir parçası haline gelmiş durumda. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne göre hangi ilçelerde suyun kesileceği ise önceden bildirilmektedir. Peki 13 Kasım günü İSKİ'ye göre hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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Maltepe ilçesinde sular kesilecek.
Maltepe Zümrütevler Mahallesinin etkileneceği su kesintisi içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızasından kaynaklanıyor.
Su kesintisinin tahmini olarak 13.002te bitmesi öngörülüyor.
Sultangazi'de sular kesilecek.