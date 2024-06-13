İstanbul'da kene var mı? Ölümler artıyor: Belediyeden açıklama geldi
Sıcaklıkların artmasıyla birlikte kenelerin sayısında bir artış gözlemleniyor. Kurban Bayramı yaklaşırken, büyük şehirlerde kene tehdidi gündeme geliyor. Ancak belediye yetkilileri, İstanbul'daki kenelerin Kırım Kongo virüsü taşımadığını belirtti.
Editör: Mert Sagit
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Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte keneler ortaya çıktı.
Acil servislerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakaları görülmeye başlandı. Anadolu'da artan kene vakaları, İstanbul'da benzer bir durumun olup olmadığını sorgulattı.
Uzmanlar, vücutta kene görüldüğünde dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Hastalık, ateş, baş dönmesi ve kas ağrıları gibi belirtilerle başlayıp ölüme yol açabiliyor. Bu nedenle, kene riski taşıyan bölgelerde ekstra özen gösterilmesi tavsiye ediliyor.
HASTANEDE ÇIKARILMALI
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, kenelerin hastane ortamında çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. "Kendimi çıkartırsak tamamını çıkaramayabiliriz." diye konuşan Akhan, "Orada parçalanırsa vücuda girecek virüsün artmanına sebep olabilir." dedi.