İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?

İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. İSKİ'ye göre yaşanacak kesintilerin saat kaça kadar devam edeceği de duyurulmaktadır. Peki 9 Ocak'ta hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?

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İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 1

Arnavutköy'de Hadımköy mahallesinde su kesintisi 15.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 2

Ataşehir'de Atatürk, Küçükbakkalköy, Mevlana ve Yenişehir mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 18.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 3

Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım'da yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek. 

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İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri? - Resim: 4

Büyükçekmece'de yaşanan su kesintisinden 19 Mayıs ve Dizdariye mahalleleri etkilenecek ve kesinti saat 16.30'a kadar devam edecek. 

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