İstanbul'da Ne Zaman Sular Gelecek? İSKİ Su Kesintilerini Duyurdu! 9 Ocak 2024 Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Hangileri?
İSKİ İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri önceden duyurmaktadır. İSKİ'ye göre yaşanacak kesintilerin saat kaça kadar devam edeceği de duyurulmaktadır. Peki 9 Ocak'ta hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
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Arnavutköy'de Hadımköy mahallesinde su kesintisi 15.00'e kadar devam edecek.
Ataşehir'de Atatürk, Küçükbakkalköy, Mevlana ve Yenişehir mahallelerinde yaşanan su kesintisi saat 18.00'e kadar devam edecek.
Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım'da yaşanan su kesintisi saat 13.00'e kadar devam edecek.
Büyükçekmece'de yaşanan su kesintisinden 19 Mayıs ve Dizdariye mahalleleri etkilenecek ve kesinti saat 16.30'a kadar devam edecek.